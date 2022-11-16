Ижевск. Удмуртия. Федерация биатлона Северной Македонии опровергла сообщение о переходе спортсмена из Удмуртии Виктора Плицева в сборную этой балканской страны. Об этом сообщает RT.

«Это не соответствует действительности. В сборной Северной Македонии нет биатлониста Виктора Плицева», — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Северной Македонии, пишет RT.

16 ноября многие спортивные информагентства распространили новость о том, что в предстоящем сезоне 27-летний Виктор Плицев будет выступать под флагом Северной Македонии. До этого биатлонист выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. В статусе юниора он становился чемпионом мира.