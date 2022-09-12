В Удмуртии открылась регистрация на забег «Кросс нации»

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 17 сентября состоится легкоатлетический забег «Кросс нации». Регистрация на мероприятие проходит до 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Мероприятие начнётся с выдачи стартовых номеров. С 11:30 до 12:00 пройдёт торжественное открытие. Участники преодолеют различные дистанции от 800 м до 8 км. Награждение лучших состоится в течение дня.