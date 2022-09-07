Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин пообщался со спортсменами Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин провел мастер-класс для тренеров и детей, занимающихся борьбой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Мероприятие прошло 6 сентября в Глазове. Инициаторами выступили сотрудники Чепецкого механического завода, которые попросили главу Удмуртии Александра Бречалова пригласить в город чемпиона.

В результате разминку и мастер-класс от Александра Карелина посетили более 300 спортсменов из разных городов и районов Удмуртии. Самые активные участники получили футболки с автографом.

Помимо этого олимпийский чемпион встретился со студентами Глазовского педагогического института и патриотическими клубами. Он рассказал молодежи, как добился поставленных целей, и побеседовал о развитии профессионального и любительского спорта в Удмуртии и России.

Александр Карелин отметил, что российские спортсмены еще будут участвовать в Олимпийских играх, поэтому нужно быть к этому готовыми, тренироваться, развивать спортивные объекты и повышать престиж внутренних соревнований. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что спорт формирует личность детей, для этого в регионе строят и ремонтируют спортивные объекты и формируют календарь соревнований.

«Наша позиция — поддерживать молодежные инициативы по развитию спорта. И это не из-за моего хобби, а потому что ребята занимаются полезным делом, укрепляют здоровье и не поддаются на вредные привычки, для этого мы работаем над качественной инфраструктурой, сюда подтягиваются родители и друзья, которые также вступают в эти ряды», — поделился Александр Бречалов.

В завершении поездки Александр Карелин увиделся с работниками Чепецкого механического завода.