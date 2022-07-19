С 1 августа пенсионеры Удмуртии смогут бесплатно заниматься в ряде физкультурных клубов

Ижевск. Удмуртия. С началом августа в Удмуртии запустят проект «Удмуртское долголетие». Об этом сообщает федерация северной ходьбы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Проект направлен на создание комфортных условий, при которых пенсионеры региона будут регулярно заниматься спортом. Для этого сейчас в городах, деревнях и селах региона создают сеть пенсионных физкультурных клубов на базе общеобразовательных школ, фитнес-клубов, молодёжных и культурных центров.

67 таких клубов начнут работать уже с 1 августа. В каждом из них будет свой специально обученный наставник, который 3 раза в неделю станет проводить бесплатные занятия по самым доступным видам физической активности:

- северная ходьба, смешанное передвижение, зарядка по общефизической подготовке;

- йога, пилатес;

- шахматы и шашки;

- настольный теннис.

Активности продолжатся до 31 декабря 2022 года.

Узнать адрес клуба в своем районе можно по телефону 122. В будни звонки принимаются с 08:00 до 19:00, а в субботу — с 08:00 до 14:00. По этому же телефону могут сообщить номер наставника, у которого нужно записываться на занятия.

Напомним, что на реализацию проекта Удмуртия выиграла грант на 9 млн рублей.