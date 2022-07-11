Юные спортсмены Удмуртии покажут себя на Республиканской спартакиаде школьников

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе пройдут соревнования XXII Республиканского спортивного фестиваля обучающихся образовательных организаций Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования Удмуртской Республики.

Состязания начнутся 11 июля и закончатся 14 июля. Фестиваль проводят в рамках спартакиады, посвящённой Году образования. Участники будут соревноваться в волейболе, баскетболе, мини-футболе, русской лапте, лёгкой атлетике и еще в 14 видах программы.

В фестивале примут участие 1106 человек: 900 школьников, 138 тренеров-преподавателей, 34 представителя команд и 34 руководителя органов Управления образования муниципальных районов и городских округов республики.

В конце результаты подведут по 4 подгруппам – подгруппе среди городов Удмуртии и районов Ижевска и по трем подгруппам среди сельских районов.

Напомним, что спартакиада школьников возобновлена в Удмуртии с 2000 года. Участники проходят 5 этапов: сначала соревнуются внутри школы, а потом доходят до республиканских соревнований.