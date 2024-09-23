В сквере Победы в Шаркане установили гранитные тумбы с именами Героев Советского Союза

Шаркан. Удмуртия. В сквере Победы в Шаркане увековечили имена земляков-Героев Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шарканского района.

Местные жители начали благоустраивать сквер по программе инициативного бюджетирования.

Слева и справа от основного памятника уже появились два покрытых чёрной гранитной плиткой пьедестала. На них установили четыре полнотелые тумбы из красного гранита, на которых высечены имена Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы. Вскоре на этих тумбах появятся бронзовые бюсты Ивана Степанова, Александра Ярославцева, Тараса Емельянова и Николая Коробейникова.

Планируется, что данный мемориал станет местом, где будущие поколения смогут узнать о подвигах своих предков и почтить их память.