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В сквере Победы в Шаркане установили гранитные тумбы с именами Героев Советского Союза

17:20, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В сквере Победы в Шаркане установили гранитные тумбы с именами Героев Советского Союза
17:20, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#память
Фото: администрация Шарканского района
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Вскоре на них появятся бронзовые бюсты.

Шаркан. Удмуртия. В сквере Победы в Шаркане увековечили имена земляков-Героев Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шарканского района. 

Местные жители начали благоустраивать сквер по программе инициативного бюджетирования. 

Слева и справа от основного памятника уже появились два покрытых чёрной гранитной плиткой пьедестала. На них установили четыре полнотелые тумбы из красного гранита, на которых высечены имена Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы. Вскоре на этих тумбах появятся бронзовые бюсты Ивана Степанова, Александра Ярославцева, Тараса Емельянова и Николая Коробейникова. 

Планируется, что данный мемориал станет местом, где будущие поколения смогут узнать о подвигах своих предков и почтить их память. 

17:20, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#память