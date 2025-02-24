Шаркан. Удмуртия. Шарканский район Удмуртии может обрести собственный гимн. Совет депутатов района объявил конкурс на создание музыкально-поэтического произведения, которое станет одним из официальных символов муниципалитета. Об этом сообщили в районной администрации.

Напомним, что флаг и герб района были утверждены ещё в 2008 году, однако гимна у шарканцев до сих пор нет. Конкурс призван исправить эту ситуацию.

Участникам предлагается представить оригинальные произведения, которые ранее не публиковались. Гимн должен включать не более трёх куплетов и припевов, а его продолжительность не должна превышать 3-4 минуты. Также предусмотрен короткий инструментальный вариант длительностью до 2 минут.

Текст гимна должен быть понятным для всех возрастов, легко запоминающимся и отражать историю, природу и патриотический дух Шарканского района. Музыкальное сопровождение обязано быть торжественным, мелодичным и доступным для массового исполнения.

Победитель получит денежное вознаграждение: автор текста и автор музыки. Если оба элемента созданы одним человеком, он получит обе премии.

Приём заявок продлится до 31 марта 2025 года. Материалы можно направлять по адресу: Шаркан, улица Ленина, 14, Совет депутатов района. Контактный телефон: 8 (34136) 3-38-69.

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