Новые фонари появились на региональной дороге Воткинск-Шаркан

Шаркан. Удмуртия. На участке региональной дороги Воткинск-Шаркан смонтировали новую линию освещения. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Фонари появились вдоль улицы Ленина в Шаркане на участке от перекрестка с улицей Советской до автозаправки «Лукойл». На протяжении 2,4 км установлены 62 фланцевые силовые граненые опоры из оцинкованного металла. Такие опоры прослужат 25 лет.

Отмечается, что на этом участке дороги достаточно интенсивное движение транспорта. Также рядом находятся: детский сад, Шарканская школа-интернат, автостанция, жилые дома, магазины и Храм в честь святых Апостолов Петра и Павла.

Напомним, что новые фонари зажглись у школы в Ягуле.