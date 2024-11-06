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Новые фонари появились на региональной дороге Воткинск-Шаркан

08:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новые фонари появились на региональной дороге Воткинск-Шаркан
08:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#фонари\n#дорога
Источник фото: Министерство транспорта Удмуртии
124
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Они освещают дорогу на протяжении 2,4 км.

Шаркан. Удмуртия. На участке региональной дороги Воткинск-Шаркан смонтировали новую линию освещения. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. 

Фонари появились вдоль улицы Ленина в Шаркане на участке от перекрестка с улицей Советской до автозаправки «Лукойл». На протяжении 2,4 км установлены 62 фланцевые силовые граненые опоры из оцинкованного металла. Такие опоры прослужат 25 лет. 

Отмечается, что на этом участке дороги достаточно интенсивное движение транспорта. Также рядом находятся: детский сад, Шарканская школа-интернат, автостанция, жилые дома, магазины и Храм в честь святых Апостолов Петра и Павла.

Напомним, что новые фонари зажглись у школы в Ягуле

08:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#фонари\n#дорога