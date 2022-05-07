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Старты «Ижевской винтовки» перенесли на февраль

16:30, 07 мая, 2022
Старты «Ижевской винтовки» перенесли на февраль
16:30, 07 мая, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#соревнования
Фото: twenty20.com
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Ранее она традиционно проходила в декабре.

Ижевск. Удмуртия. Соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» перенесли на февраль. Об этом «Газете.ru» сообщил глава федерации биатлона Удмуртской Республики Иван Черезов.

Напомним, традиционно старты проходили в декабре. 

«Будет ряд гонок, которые пойдут в зачет Чемпионата России <...>. В целом, «Ижевская винтовка» всегда была стартом в рамках Чемпионата России. Только проводилась в декабре. Когда третьим этапом, когда четвертым этапом Кубка России». 

Согласно опубликованному на сайте Союза биатлонистов России календарному плану соревнований на сезон 2022-2023, в Ижевске гонки в рамках Чемпионата России пройдут с 14 по 20 февраля. Спортсменов ждут: гонка, суперперсьют, большой масстарт. 

16:30, 07 мая, 2022
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#соревнования