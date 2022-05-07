Старты «Ижевской винтовки» перенесли на февраль

Ижевск. Удмуртия. Соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» перенесли на февраль. Об этом «Газете.ru» сообщил глава федерации биатлона Удмуртской Республики Иван Черезов.

Напомним, традиционно старты проходили в декабре.

«Будет ряд гонок, которые пойдут в зачет Чемпионата России <...>. В целом, «Ижевская винтовка» всегда была стартом в рамках Чемпионата России. Только проводилась в декабре. Когда третьим этапом, когда четвертым этапом Кубка России».

Согласно опубликованному на сайте Союза биатлонистов России календарному плану соревнований на сезон 2022-2023, в Ижевске гонки в рамках Чемпионата России пройдут с 14 по 20 февраля. Спортсменов ждут: гонка, суперперсьют, большой масстарт.