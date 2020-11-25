Ижевские «Купол-Родники» одержали победу над баскетболистами из Ярославля

Впереди — ответный матч.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» одержали победу над ярославским «Буревестником». Как сообщила пресс-служба команды, первый матч 1/4 финала Кубка России завершился вечером вторника, 24 ноября.

Ярославцы играли в усечённом составе, что не помешало им довольно ровно вести счёт с хозяевами паркета. После первой четверти — счёт 18:20 в пользу «Буревестника». После «купольцы» поднажали, и на большой перерыв команды ушли при счёте 37:31. После третьей четверти — 67:49. Встреча завершилась со счётом 84:75 в пользу «Купола-Родников».

«Завтра продолжение. Нужно подготовиться к тем сюрпризам, которые они («Буревестник») нам сегодня преподнесли. Они молодцы», — сказал в послематчевой пресс-конференции тренер ижевчан Милош Павичевич.

Вечером в среду, 25 ноября, команды вновь поборются за выход в полуфинал Кубка России.