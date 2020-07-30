Удмуртия примет участие в IV всероссийском онлайн полумарафоне

На забег выйдут спортсмены из 85 городов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в онлайн режиме могут принять участие в самом крупном российском полумарафоне с синхронным стартом. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

ЗаБег пройдет 2 августа. На старт выйдут спортсмены из 85 городов и других стран в 11 часовых поясах.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать одну из четырех дистанций: на 1520 м., 5 км, 10 км или 21,1 км. Пробежку можно зафиксировать с любого трекера, а её результат загрузить в личный кабинет на сайте.

Каждому участнику выдадут номер, медаль, футболку, сертификат и подарки. Пункты выдачи можно узнать здесь.

Вырученные средства направят в благотворительный фонд «Линия жизни».