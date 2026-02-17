Закрыть
Кубок Главы Ижевска по хоккею на валенках собрал 83 тысячи рублей на лечение детей

14:47, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность
Источник фото: администрация Ижевска
Участие в состязаниях приняли более 130 человек.

Ижевск. Удмуртия. В минувшее воскресенье, 15 февраля, на стадионе «Торпедо» в Ижевске прошел пятый благотворительный турнир по хоккею на валенках. В состязаниях, целью которых стала помощь детям с редким заболеванием ихтиозом, приняли участие более 130 человек. об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

На лед вышли девять команд, представляющих крупные предприятия и организации республики: «Сбербанк», завод «Буммаш», компанию «Парус Эколайф», Страховой дом «ВСК», Корпорацию «Альтон» и другие. Также за победу боролись сборные депутатов Городской думы Ижевска и молодёжного парламента, а также команда ветеринарной клиники «Движение».

Кубок Главы завоевала команда «Парус». Серебро досталось клинике «Движение», бронза — команде «Пирамида Игермана». Четвертое место заняла сборная Ижевска.

Главным итогом соревнований стал денежный сбор: благотворительный фонд «Подари завтра» направит вырученные 83 тысячи рублей на закупку перевязочных материалов и средств ухода для подопечных детей с ихтиозом.

