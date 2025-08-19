Ижевск. Удмуртия. 1 сентября, когда школьники по всей стране выстроятся на линейки с пышными букетами, сотни других детей будут бороться с болезнью в больничных палатах. Благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА» предлагает превратить День знаний в день добрых дел и запускает седьмую ежегодную акцию «Дети вместо цветов – 2025» (0+).

Суть акции проста: вместо 25 индивидуальных букетов от каждого ученика класс покупает один общий от всего коллектива. Сэкономленные средства переводятся на помощь 13 подопечным фонда с детским церебральным параличом (ДЦП), генетическими и неврологическими нарушениями. Именно эти дети станут участниками специального реабилитационного слёта.

Цель слёта – не просто отдых, а интенсивная работа над здоровьем. Собранные средства пойдут на жизненно необходимые процедуры: курсы лечебной физкультуры, массаж и иглорефлексотерапию. Для этих детей такие занятия – не просто терапия, а возможность сделать первые шаги, научиться говорить и жить без постоянной боли.

Принять участие в акции могут не только школы Удмуртии, но и классы со всей России. Для этого нужно:

- зарегистрироваться на официальном сайте акции: vmestocvetov.ru;

- организовать сбор средств среди родителей класса.

Отметим, что за 6 лет проведения акции было собрано более 1,2 млн рублей.