Мероприятия состоятся в каждом муниципальном образовании республики.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Удмуртии 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Мероприятия состоятся в каждом муниципальном образовании республики. Главная площадка спортивного праздника будет расположена на территории СК «Чекерил». Там пройдут матчи хоккейных команд и мастер-классы от воспитанников клуба «Ижсталь», а также хоккей на валенках, показательная игра слэдж-хоккеистов и мастер-класс от Владимира Каманцева - вратаря сборной России по следж-хоккею.

«Кёрлинг, фигурное катание, шорт-трек, скандинавская ходьба, горные и беговые лыжи, биатлон, сноуборд, гонки на снегоходах, мотогонки на льду, турнир по футболу на снегу и фестиваль рыболовов «Золотая лунка» в этот день каждый сможет попробовать на вкус любой из этих видов спорта, ощутить свою причастность к территории спорта», – призывают организаторы.

Ожидается, что в празднике примет участие около 15 тыс. человек.