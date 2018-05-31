Победители чемпионата Ижевска по хоккею на валенках поменяли путевку в Данию на сертификаты на экипировку

Также власти города установят новую хоккейную коробку у школы №100.

Ижевск. Удмуртия. Команда по хоккею на валенках «Торпеда - Татарбазар» из Ижевска получила долгожданный приз. Награда была заслужена спортсменами за победу на первом городском чемпионате, прошедшем в марте 2018 года.

Напомним, первоначально предполагалось, что победители первого чемпионата Ижевска по хоккею на валенках поедут в Данию на Чемпионат мира по хоккею. Также в родном для команды Ленинском районе города должны были организовать хоккейную коробку.

В итоге, на чемпионат мира ижевчане не поехали. Как отметил и.о. замглавы Ижевска Дмитрий Чистяков, тому есть объективные причины, связанные с оформлением виз: «Ребята молодые, многие не работают, индивидуальные предприниматели - все необходимые документы не успели предоставить. Согласовывалось всё с ребятами, с туристическими компаниями, которые готовили выезд. Его, к сожалению, не получилось».

Команда проявила себя по-спортивному. Те, кто мог уехать, отказались от поездки: «Если не едет несколько человек, то мы не едем все». Объявленный приз решено было заменить на покупку комплектов хоккейной экипировки. Стоимость сертификата в спортивный магазин эквивалентна стоимости поездки в Данию.

Заместитель капитана «Торпеды» Рустем Черевинский поблагодарил за долгожданные призы, отметив, что цена действительно равноценна: «Хоккейной форма сейчас очень дорогая, под сотню тысяч. Для нас это действительно нужнее. И мы рады, что здесь у нас поддержка образовалась».

Спортсмен, смотря в телекамеру журналистов, поблагодарил главу республики за предоставленную возможность проявить себя и за выполненные обещания: «Мы безумно этому рады. Хотим пожелать всем горожанам заниматься спортом, направлять детей в нужное русло - в спорт. Всех ребят из команды я от души благодарю, что приняли участие в первом турнире».





Второй приз - установка хоккейной коробки. Спортсмены решили установить её на месте старой коробки у школы №100.

Как отметил её директор Борис Помыткин, в учебном заведении «со портом всё замечательно». Есть порядка 7-8 футбольных классов и один хоккейный класс.

«Очень рад, что и взрослые, и дети играют на нашей хоккейной коробке. Сами заливаем лёд, установлены светодиоды, есть раздевалки и душевые. Как директор школы я очень рад, если здесь появится современная, прогрессивная хоккейная коробка. Все условия для этого есть», - сообщил директор школы.

Дмитрий Чистяков заверил собравшихся, что спорт-объект скоро начнут строить. И к зиме в Ленинском районе появится современная хоккейная коробка, отвечающую всем требованиям.