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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новые воздушные стерилизаторы закупили для государственных ветклиник Удмуртии

11:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Новые воздушные стерилизаторы закупили для государственных ветклиник Удмуртии
11:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
75
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#Удмуртия\n#ветеринария\n#животные\n#ветеринары\n#оборудование
Источник фото: Главное управление ветеринарии Удмуртии
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Они необходимы для обработки инструментов от бактерий и вирусов.

Удмуртия. В учреждения госветслужбы Удмуртии поступили 19 новых воздушных стерилизаторов. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии УР.

В них инструменты обрабатываются горячим воздухом при высоких температурах, тем самым уничтожаются бактерии и вирусы.

Оборудование закуплено за счёт республиканского бюджета. Его уже распределили в Ижевскую, Воткинскую, Завьяловскую, Игринскую, Глазовскую, Можгинскую, Сарапульскую и Увинскую станции по борьбе с болезнями животных.

«Мы регулярно обновляем оборудование для обработки инструментов. Это особенно важно при проведении хирургических операций и плановых процедур, где стерильность напрямую влияет на здоровье хвостатых пациентов», — рассказала начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова.

Напомним, ранее ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных получили 14 автомобилей, необходимых для оперативной работы. Также в госветслужбу поступили 12 новых электрокоагуляторов для снижения травматичности операций животных.

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11:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#ветеринария\n#животные\n#ветеринары\n#оборудование