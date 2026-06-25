Удмуртия. В учреждения госветслужбы Удмуртии поступили 19 новых воздушных стерилизаторов. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии УР.

В них инструменты обрабатываются горячим воздухом при высоких температурах, тем самым уничтожаются бактерии и вирусы.

Оборудование закуплено за счёт республиканского бюджета. Его уже распределили в Ижевскую, Воткинскую, Завьяловскую, Игринскую, Глазовскую, Можгинскую, Сарапульскую и Увинскую станции по борьбе с болезнями животных.

«Мы регулярно обновляем оборудование для обработки инструментов. Это особенно важно при проведении хирургических операций и плановых процедур, где стерильность напрямую влияет на здоровье хвостатых пациентов», — рассказала начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова.

Напомним, ранее ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных получили 14 автомобилей, необходимых для оперативной работы. Также в госветслужбу поступили 12 новых электрокоагуляторов для снижения травматичности операций животных.