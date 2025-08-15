Закрыть
За полгода жителям Удмуртии оказали платных услуг на 68,4 млрд рублей

12:11, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
#Удмуртия\n#траты\n#Удмуртстат
Источник фото: ИА «Сусанин»
В среднем каждый житель республики потратил на них почти 48 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. За первые шесть месяцев 2025 года населению Удмуртии оказали платных услуг на сумму в 68,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

При сопоставимых ценах рост составил 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В среднем за первое полугодие каждый житель Удмуртии потратил на платные услуги почти 48 тыс. рублей. В 2024 году этот показатель составлял 41,8 тыс. рублей.

Отмечается, что около 50% объёма всех платных услуг занимают коммунальные, транспортные и медицинские услуги.

