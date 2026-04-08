Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии в Казахстан отправили 17 570 кубометров лиственных пород лесоматериалов.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, очередная партия прошла контроль накануне, 7 апреля.

Специалисты осмотрели 402 кубометра берёзы. Всю древесину перед погрузкой проверили.

Результат показал, что вредителей нет, а лесоматериалы отвечают правилам страны-получателя. На каждую партию собственник получил шесть фитосанитарных сертификатов.