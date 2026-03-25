Картина дня: беседа с главой нового управления ижевской администрации и обновление трамваев «ИжГЭТ»

18:00, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: беседа с главой нового управления ижевской администрации и обновление трамваев «ИжГЭТ»
18:00, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск #Удмуртия #Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости среды, 25 марта.

Температурный рекорд

Рекордное значение температуры воздуха зафиксировали в Ижевске 24 марта. На метеостанции «Ижевск» столбик термометра поднялся до +9,8 градусов

Цели работы

Руководитель Управления по молодёжной политике администрации Ижевска Евгений Шиляев рассказал «Сусанину», какие цели ставит перед собой в новой должности

ДТП с автобусами

В Ижевске на улице Воткинское шоссе столкнулись два автобуса. 57-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус «ГАЗ», который ехал впереди

Талисман

Лига КВН Родникового края объявила открытый конкурс на создание официального талисмана. Оргкомитет выберет трёх финалистов, а 1 апреля на фестивале зрители определят победителя открытым голосованием

Восстановление трамваев

МУП «ИжГЭТ» продолжает обновление трамвайных вагонов, которые уже отработали свой срок. Специалисты предприятия в 2026 году планируют дать новую жизнь девяти машинам. Корреспондент «Сусанина» побывал в цехах, где идёт капитально-восстановительный ремонт легендарных чешских трамваев «Татра Т3М»

18:00, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня