Температурный рекорд

Рекордное значение температуры воздуха зафиксировали в Ижевске 24 марта. На метеостанции «Ижевск» столбик термометра поднялся до +9,8 градусов.

Цели работы

Руководитель Управления по молодёжной политике администрации Ижевска Евгений Шиляев рассказал «Сусанину», какие цели ставит перед собой в новой должности.

ДТП с автобусами

В Ижевске на улице Воткинское шоссе столкнулись два автобуса. 57-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус «ГАЗ», который ехал впереди.

Талисман

Лига КВН Родникового края объявила открытый конкурс на создание официального талисмана. Оргкомитет выберет трёх финалистов, а 1 апреля на фестивале зрители определят победителя открытым голосованием.

Восстановление трамваев

МУП «ИжГЭТ» продолжает обновление трамвайных вагонов, которые уже отработали свой срок. Специалисты предприятия в 2026 году планируют дать новую жизнь девяти машинам. Корреспондент «Сусанина» побывал в цехах, где идёт капитально-восстановительный ремонт легендарных чешских трамваев «Татра Т3М».