Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жителям Удмуртии предложили создать талисман лиги КВН Родникового края

14:15, 25 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#КВН\n#КВН Удмуртии
Источник фото: vk.com/club308204
Эскизы ждут до 27 марта.

Ижевск. Удмуртия. Лига КВН Родникового края объявила открытый конкурс на создание официального талисмана. Об этом сообщает Минмолодёжи Удмуртии.

«Именно тот персонаж, которого ты придумаешь, может стать символом всего нашего сезона! Что нужно сделать? Разработать образ: животное, предмет, фантастический герой — всё, что отражает энергию и юмор Лиги», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие, необходимо до 27 марта отправить в личные сообщения группы Лиги КВН Родникового края:

- эскиз (JPEG/PNG)

- краткое описание (имя, характер, особенности).

Оргкомитет выберет трёх финалистов, а 1 апреля на фестивале зрители определят победителя открытым голосованием. Новый талисман станет полноправным участником всех мероприятий Лиги.

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

