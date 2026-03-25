Ижевск. Удмуртия. Лига КВН Родникового края объявила открытый конкурс на создание официального талисмана. Об этом сообщает Минмолодёжи Удмуртии.

«Именно тот персонаж, которого ты придумаешь, может стать символом всего нашего сезона! Что нужно сделать? Разработать образ: животное, предмет, фантастический герой — всё, что отражает энергию и юмор Лиги», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие, необходимо до 27 марта отправить в личные сообщения группы Лиги КВН Родникового края:

- эскиз (JPEG/PNG)

- краткое описание (имя, характер, особенности).

Оргкомитет выберет трёх финалистов, а 1 апреля на фестивале зрители определят победителя открытым голосованием. Новый талисман станет полноправным участником всех мероприятий Лиги.

