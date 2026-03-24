Проверка труб

В Ижевске до середины апреля будут проверять герметичность теплотрасс с помощью органического красителя «Уранина-А».

Проверка из-за выбросов

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проведёт проверку в отношении завода кирпича и керамзита в Ижевске. Из-за жалоб жителей на выбросы красной пыли с предприятия.

Часть памяти

В Ижевске закрылось легендарное кафе «Минутка» на улице Карла Маркса. Сейчас здание пытаются сдать в аренду. Закрытие культового заведения, известное горожанам с 1990-х годов, прокомментировал «Сусанину» министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв.

Исторический комикс

Историк из Ижевска решил создать комикс о событиях на Ижевском заводе во времена Гражданской войны в России.

Оптимизация детских садов

Администрация Ижевска опубликовала серию постановлений о реорганизации муниципальных детских садов путем их присоединения друг к другу.

Надругался над падчерицей

Житель Глазова отправится в колонию на 22 года за изнасилование падчерицы. В период с сентября 2022-го по сентябрь 2025 года 44-летний отчим неоднократно применял насилие к девочке: установлено 8 эпизодов изнасилования, а также четыре насильственных действия сексуального характера. Всё происходило по месту жительства. Ребёнку не было и 14 лет.