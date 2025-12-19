Закрыть
В 2027 году грузоперевозчиков Удмуртии могут внести в единый госреестр

13:50, 19 декабря, 2025
#Ижевск
#Удмуртия
#грузоперевозки
Источник фото: ИА «Сусанин»
Новый федеральный закон, в случае одобрения президентом, обяжет компании и ИП регистрировать данные о перевозках в системе «ГосЛог».

Ижевск. Удмуртия. Совет Федерации одобрил закон о создании единого федерального реестра грузовых автоперевозчиков. Документ напрямую коснётся сотен логистических компаний и предпринимателей Удмуртии, работающих с грузовиками массой свыше 3,5 тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, с 1 марта 2027 года все юридические лица и ИП должны будут регистрировать уведомления о перевозке грузов в специальном реестре, который станет частью национальной цифровой платформы «ГосЛог». Это позволит полностью перейти на электронный документооборот при оформлении перевозок.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня в России зарегистрировано почти 6,8 млн грузовых автомобилей, принадлежащих 250–300 тысячам собственников. При этом, по данным Ространснадзора, на начало апреля 2024 года о своей перевозочной деятельности уведомили лишь 46,1 тыс. владельцев — менее 20% от общего числа.

Перевозки для собственных нужд, а также автомобили легче 3,5 тонн под действие закона не подпадают.

#Ижевск
#Удмуртия
#грузоперевозки