В 2026 году на железной дороге в Удмуртии на 35,9% увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов

14:35, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#поезд\n#грузоперевозки\n#ГЖД
Источник фото: ИИ
Также возросли объёмы погруженных чёрных металлов и леса.

Ижевск. Удмуртия. За первые два месяца 2026 года в Удмуртии, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, погрузка на железной дороге выросла на 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В январе-феврале на железнодорожных станциях ГЖД в поезда погрузили 248,5 тыс. тонн товара. В том числе было погружено:

  • 117,8 тыс. т нефти и нефтепродуктов, это на 35,9% больше результата за аналогичный период прошлого года;
  • 74,3 тыс. т лесных грузов — +2%;
  • 37,3 тыс. т чёрных металлов — +2,5%.

