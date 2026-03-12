Также возросли объёмы погруженных чёрных металлов и леса.
Ижевск. Удмуртия. За первые два месяца 2026 года в Удмуртии, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, погрузка на железной дороге выросла на 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
В январе-феврале на железнодорожных станциях ГЖД в поезда погрузили 248,5 тыс. тонн товара. В том числе было погружено:
- 117,8 тыс. т нефти и нефтепродуктов, это на 35,9% больше результата за аналогичный период прошлого года;
- 74,3 тыс. т лесных грузов — +2%;
- 37,3 тыс. т чёрных металлов — +2,5%.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX