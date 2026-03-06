Закрыть
Картина дня: ожидаемое вскрытие рек в Удмуртии и арест экс-депутата ижевской Гордумы

18:00, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: ожидаемое вскрытие рек в Удмуртии и арест экс-депутата ижевской Гордумы
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости пятницы, 6 марта.

Вскрытие рек

Реки Удмуртии должны начать вскрываться в первой-второй декадах апреля. На участках рек с наиболее толстым льдом проведут ледорезные работы и чернение льда

Сотрудничество

Региональный кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»

Арест экс-депутата

Бывшего депутата Гордумы Глазова Андрея Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества

Потребление алкоголя

В 2025 году жители Удмуртии потратили на алкоголь 29,7 млрд рублей. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом показатель уменьшился на 2,3%

Концессия

В Можге котельные №1, 12 и 14 в Вешняковском и Чебершурском микрорайонах, а также сети горячего водоснабжения и отопления переданы концессионеру ООО «Тепло» для дальнейшей модернизации

Новый штаб

В Удмуртии создают Штаб по развитию креативных индустрий. Новый совещательный орган будет обеспечивать согласованную работу республиканских ведомств, муниципалитетов, Корпорации развития Удмуртии и представителей креативного бизнеса

