Ижевск. Удмуртия. Региональный кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Роман Ефимов.

Документ направлен на развитие креативных индустрий и внедрение цифровых технологий в сферу управления интеллектуальной собственностью. Стороны планируют совместную работу по созданию в республике регионального реестра интеллектуальных прав на основе блокчейн-инфраструктуры в сети РЦИС.РФ.

Планируется проработка механизмов кредитования под залог интеллектуальных прав, просветительские мероприятия для предпринимателей и научного сообщества, мониторинг использования цифровых технологий в креативном и инновационном секторах, а также помощь в выявлении и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Также стороны намерены выявлять правовые, финансовые и технологические барьеры, мешающие развитию креативного предпринимательства в регионе.

Уполномоченным органом по исполнению соглашения от имени правительства назначено Министерство экономики Удмуртской Республики. Со стороны РЦИС ответственным назначен директор Департамента по развитию и взаимодействию с регионами Алексей Соколов.