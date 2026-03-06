Закрыть
#Удмуртия #Ижевск
В Удмуртии создаётся Штаб по развитию креативных индустрий

10:16, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#креативные индустрии
Источник фото: ИА «Сусанин»
Штаб возглавит глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создают Штаб по развитию креативных индустрий. Документ подписан главой республики Александром Бречаловым и опубликован на официальном портале udmurt.ru.

Новый совещательный орган будет обеспечивать согласованную работу республиканских ведомств, муниципалитетов, Корпорации развития Удмуртии и представителей креативного бизнеса. Основной задачей Штаба станет оперативное принятие решений и контроль их исполнения в сфере развития творческой сферы.

Штаб займется организацией взаимодействия между властью и бизнесом, формированием предложений по развитию отрасли, обсуждением проблем и перспектив креативных индустрий, а также подготовкой тематических мероприятий.

Председателем назначен Александр Бречалов. Его заместителями стали министр экономики республики Анна Слугина и зампред Правительства Удмуртии Наталья Тойкина. Секретарем назначена начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства Минэкономики Анна Прозорова.

В состав коллегиального органа вошли министры профильных ведомств: туризма, строительства, промышленности, культуры, цифрового развития, а также руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций и представитель Агентства по охране объектов культурного наследия. Кроме того, в работе Штаба примут участие представители креативного сообщества — руководитель агентства «Тринадцатый» Сергей Грудцын и индивидуальный предприниматель Екатерина Серебренникова.

Заседания Штаба будут проходить не реже одного раза в год. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством и оформляются протоколами. Организационно-техническое обеспечение работы возложено на министерство экономики Удмуртии.

Напомним, в Удмуртии разработали законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий».

