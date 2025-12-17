Закрыть
Картина дня: идея переноса памятника Шувалову в Ижевске и замена ледовому городку на Центральной площади

18:00, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
245
0

Главные новости среды, 17 декабря.

Присяга

Дети мигрантов в Удмуртии при получении гражданства начнут приносить присягу с 14 лет

Осадки в декабре

В Ижевске с 1 по 16 декабря 2025 года выпало 120% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на момент утра 17 декабря составила 21 сантиметр.

Против обледенения

Парк обслуживания в Ижевском аэропорту пополнился новой машиной для противообледенительной обработки самолётов

Перенос памятника

Ижевский искусствовед Евгений Шумилов в очередной раз выступил с инициативой переноса памятника графу Петру Шувалову, которые расположен в сквере рядом с администрацией города

Площадки для фейерверков

В Ижевске определили места для использования пиротехники в новогодние праздники

Что вместо городка?

В этом году Центральная площадь Ижевска к Новому году будет украшена не традиционным ледовым городком, а световыми конструкциями. Об их тематике и сроках готовности журналистам рассказала замглавы администрации города по соцполитике Наталья Гвоздкова

