Присяга

Дети мигрантов в Удмуртии при получении гражданства начнут приносить присягу с 14 лет.

Осадки в декабре

В Ижевске с 1 по 16 декабря 2025 года выпало 120% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на момент утра 17 декабря составила 21 сантиметр.

Против обледенения

Парк обслуживания в Ижевском аэропорту пополнился новой машиной для противообледенительной обработки самолётов.

Перенос памятника

Ижевский искусствовед Евгений Шумилов в очередной раз выступил с инициативой переноса памятника графу Петру Шувалову, которые расположен в сквере рядом с администрацией города.

Площадки для фейерверков

В Ижевске определили места для использования пиротехники в новогодние праздники.

Что вместо городка?

В этом году Центральная площадь Ижевска к Новому году будет украшена не традиционным ледовым городком, а световыми конструкциями. Об их тематике и сроках готовности журналистам рассказала замглавы администрации города по соцполитике Наталья Гвоздкова.