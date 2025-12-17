Главные новости среды, 17 декабря.
Присяга
Дети мигрантов в Удмуртии при получении гражданства начнут приносить присягу с 14 лет.
Осадки в декабре
В Ижевске с 1 по 16 декабря 2025 года выпало 120% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на момент утра 17 декабря составила 21 сантиметр.
Против обледенения
Парк обслуживания в Ижевском аэропорту пополнился новой машиной для противообледенительной обработки самолётов.
Перенос памятника
Ижевский искусствовед Евгений Шумилов в очередной раз выступил с инициативой переноса памятника графу Петру Шувалову, которые расположен в сквере рядом с администрацией города.
Площадки для фейерверков
В Ижевске определили места для использования пиротехники в новогодние праздники.
Что вместо городка?
В этом году Центральная площадь Ижевска к Новому году будет украшена не традиционным ледовым городком, а световыми конструкциями. Об их тематике и сроках готовности журналистам рассказала замглавы администрации города по соцполитике Наталья Гвоздкова.
