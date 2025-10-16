Можга. Удмуртия. В ходе сессии Гордумы Можги депутаты от фракции КПРФ предложили обсудить вопрос работы проблемных автобусных маршрутов № 3, 6 и 8. Об этом сообщили в группе «КПРФ Можга».



Ранее от жителей Можги поступало множество жалоб на работу общественного транспорта, а конкретно на нехватку автобусов на маршрутах.



Сложившуюся ситуацию теперь обсудят на профильной комиссии городской думы, чтобы выработать конкретные решения по улучшению работы общественного транспорта.



Напомним, в октябре 2022 года из Можги ушёл перевозчик «ИПОПАТ».