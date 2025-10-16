Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Ситуацию с общественным транспортом в Можге обсудят на профильной комиссии Гордумы

10:00, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ситуацию с общественным транспортом в Можге обсудят на профильной комиссии Гордумы
10:00, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Можга\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
283
0

Речь пойдёт о маршрутах № 3, 6 и 8.

Можга. Удмуртия. В ходе сессии Гордумы Можги депутаты от фракции КПРФ предложили обсудить вопрос работы проблемных автобусных маршрутов № 3, 6 и 8. Об этом сообщили в группе «КПРФ Можга».

Ранее от жителей Можги поступало множество жалоб на работу общественного транспорта, а конкретно на нехватку автобусов на маршрутах

Сложившуюся ситуацию теперь обсудят на профильной комиссии городской думы, чтобы выработать конкретные решения по улучшению работы общественного транспорта.

Напомним, в октябре 2022 года из Можги ушёл перевозчик «ИПОПАТ».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:00, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Можга\n#Удмуртия\n#общественный транспорт