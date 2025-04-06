Сарапул. Удмуртия. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Сарапула Виктор Ерастов. Военный медик скончался при исполнении служебных обязанностей, спасая жизни сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сарапула.

Ранее Виктор Ерастов более двадцати лет занимался развитием инклюзивного туризма в Удмуртии. Он инициировал проект «Город на ощупь», который позволял незрячим людям знакомиться с достопримечательностями через тактильные макеты.

Имея медицинское образование, Ерастов добровольно отправился в зону боевых действий.