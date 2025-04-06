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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В зоне СВО погиб сарапульский краевед и общественник Виктор Ерастов

10:44, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В зоне СВО погиб сарапульский краевед и общественник Виктор Ерастов
10:44, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
637
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: vk.com/v.s.yerastov
637
0

Он добровольно отправился в зону боевых действий, где служил медиком.

Сарапул. Удмуртия. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Сарапула Виктор Ерастов. Военный медик скончался при исполнении служебных обязанностей, спасая жизни сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сарапула.

Ранее Виктор Ерастов более двадцати лет занимался развитием инклюзивного туризма в Удмуртии. Он инициировал проект «Город на ощупь», который позволял незрячим людям знакомиться с достопримечательностями через тактильные макеты.

Имея медицинское образование, Ерастов добровольно отправился в зону боевых действий.

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10:44, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
637
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО