Ижевск. Удмуртия. Семья из Ижевска взыскала с МВД России свыше 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В августе 2023 года супруги из Удмуртии через портал Госуслуг подали заявления на получение загранпаспортов на себя и детей. 29 сентября в отделе по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Ижевску семье выдали нужные документы.

8 мая 2024 года супруги купили тур стоимостью 258 тыс. рублей для семейной поездки. 26 мая семья зарегистрировалась на рейс самолёта авиакомпании «Азур эир», который должен был вылететь из Самары в Шарм-эль-Шейх. Но при прохождении пограничного контроля в аэропорту Самары у двух членов семьи изъяли загранпаспорта из-за их непригодности. Таким образом семья не смогла совершить посадку на рейс до Египта и отказалась от полета в этот день. Им пришлось сократить время отдыха на 3 дня.

После этого супруги обратились в Октябрьский районный суд Ижевска, чтобы взыскать с Министерства внутренних дел России сумму понесённых ими убытков — 152 087, 96 рублей и компенсацию морального вреда — 60 тыс. рублей.

«Ответчик исковые требования не признал, пояснил, что ошибка в машиночитаемой зоне паспортов возникла по причине недостатков программного обеспечения и оборудования, услуги по техническому сопровождению эксплуатации которого осуществлял ООО «ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ» на основании государственного контракта» — сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд решил, что паспорта признали недействительными из-за нарушения алгоритма формирования машиночитаемой зоны паспортов. Ответственность за это лежит на сотрудниках полиции, которые при выдаче загранпаспорта должны досконально проверить правильность внесённых данных и отсутствие технического брака.

В результате судья обязал в полном объёме выплатить семье деньги за понёсённый ущерб и выплатить часть от заявленной суммы для компенсации морального вреда.