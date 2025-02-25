Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с матерями, женами и сестрами погибших участников СВО. В ходе беседы обсуждались вопросы сохранения памяти о подвиге павших бойцов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работа по увековечиванию памяти погибших бойцов уже ведется. На сегодняшний день в республике установлены 157 мемориальных досок, бюсты Героя России Александра Ефимова в Можге и атамана Владимира Туранова в Вавоже, а также памятники бойцам СВО в Ижевске, Кизнере и Валамазе.

Образовательные учреждения также вносят свой вклад. Можгинская гимназия носит имя Александра Ефимова, стадион школы № 68 — имя Михаила Кузьмина, а школа № 5 — Владислава Герасимова. Имена героев присвоены юнармейским отрядам. В память о погибших проводятся спортивные турниры: хоккейный — в Завьяловском районе (в честь Максима Сектерева), по киокусинкай — в Воткинске (в память об Илье Пушкаруке), а в Балезино — волейбольные соревнования в честь Сергея Лекомцева.

Однако, как отметили участники встречи, этого недостаточно. Работа будет продолжена. В планах — обустройство Аллеи Славы Героев в парке Титова в Ижевске и развитие парка «Патриот», для которого уже найден подрядчик на разработку проекта. К созданию мемориалов активно подключаются и другие районы республики.

Кроме того, поступило предложение разработать план мероприятий на Год защитника Отечества с участием близких погибших бойцов.