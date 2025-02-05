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Дело экс-председателя жилищно-строительного кооператива в Ижевске передали в суд

11:55, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Дело экс-председателя жилищно-строительного кооператива в Ижевске передали в суд
11:55, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Источник фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
52
0

Его обвиняют в присвоении денег жильцов.

Ижевск. Удмуртия. Дело бывшего председателя одного из жилищно-строительных кооперативов Ижевска, которого обвиняют в присвоении денег жильцов, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

В ходе следствия установлено, что мужчина с 2021 по 2022 год совершил несколько личных покупок на средства членов кооператива. Его подозревают в 15 эпизодах. Своими действиями злоумышленник причинил организации ущерб на сумму более 60 тыс. рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение и растрата»). 

В ходе следствия кооперативу возместили причиненный ущерб.  

11:55, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело