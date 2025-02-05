Ижевск. Удмуртия. Дело бывшего председателя одного из жилищно-строительных кооперативов Ижевска, которого обвиняют в присвоении денег жильцов, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе следствия установлено, что мужчина с 2021 по 2022 год совершил несколько личных покупок на средства членов кооператива. Его подозревают в 15 эпизодах. Своими действиями злоумышленник причинил организации ущерб на сумму более 60 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение и растрата»).

В ходе следствия кооперативу возместили причиненный ущерб.