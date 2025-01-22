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Итоги дня: усиление работы ижевских ТЭЦ в холода и снижение количества пожаров в Удмуртии

18:00, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: усиление работы ижевских ТЭЦ в холода и снижение количества пожаров в Удмуртии
18:00, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
87
0

А первые серьёзные минусовые температуры этой зимой. 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 22 января. 

Сокращение выбросов

Выбросы парниковых газов в Удмуртии сократились более чем на половину по сравнению с 1990 годом. В 2023 году было компенсировано 36,5% выбросов

Первый серьёзный минус

Утром 22 января впервые за зиму 2024-2025 года повсеместно на территории Удмуртии температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. Минимальная температура составила -25,6 градусов.

Работа усилена

В связи с морозами Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные увеличили температуру воды теплоснабжения. Температурный режим повышен до 100 градусов

Порядок определения агрессии

Порядок освидетельствования животных на наличие агрессивности утвердят в Удмуртии

Уменьшение пожаров

На 18% снизилось количество пожаров в Удмуртии в 2024 году. Всего зарегистрировано 1 663 возгорания, тогда как в прошлом году произошло 2 028. 

Плановый ремонт

На производстве завода «ЛАДА Ижевск» провели плановый ремонт и обслуживание парка оборудования — станков, узлов, агрегатов, мощностей

18:00, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня