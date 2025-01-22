Итоги дня: усиление работы ижевских ТЭЦ в холода и снижение количества пожаров в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 22 января.

Сокращение выбросов

Выбросы парниковых газов в Удмуртии сократились более чем на половину по сравнению с 1990 годом. В 2023 году было компенсировано 36,5% выбросов.

Первый серьёзный минус

Утром 22 января впервые за зиму 2024-2025 года повсеместно на территории Удмуртии температура воздуха опустилась ниже -20 градусов. Минимальная температура составила -25,6 градусов.

Работа усилена

В связи с морозами Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные увеличили температуру воды теплоснабжения. Температурный режим повышен до 100 градусов.

Порядок определения агрессии

Порядок освидетельствования животных на наличие агрессивности утвердят в Удмуртии.

Уменьшение пожаров

На 18% снизилось количество пожаров в Удмуртии в 2024 году. Всего зарегистрировано 1 663 возгорания, тогда как в прошлом году произошло 2 028.

Плановый ремонт

На производстве завода «ЛАДА Ижевск» провели плановый ремонт и обслуживание парка оборудования — станков, узлов, агрегатов, мощностей.