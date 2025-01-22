Количество пожаров снизилось в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. На 18% снизилось количество пожаров в Удмуртии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Всего в минувшем году было зарегистрировано 1 663 пожара, а за аналогичный период 2023 года – 2 028. Также уменьшилось количество травмированных людей – 109 против 137. Однако на 12% увеличилось количество погибших в огне – 86 против 77.

Одновременный рост пожаров и погибших на них людей отмечается в Балезинском и Якшур-Бодьинском районах.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются: неосторожное обращение с огнем (36,1%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (32,1%) и печей (15,2%).