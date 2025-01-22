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Количество пожаров снизилось в Удмуртии в 2024 году

16:28, 22 января, 2025
Количество пожаров снизилось в Удмуртии в 2024 году
16:28, 22 января, 2025
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#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Однако выросло число жертв возгораний.

Ижевск. Удмуртия. На 18% снизилось количество пожаров в Удмуртии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Всего в минувшем году было зарегистрировано 1 663 пожара, а за аналогичный период 2023 года – 2 028. Также уменьшилось количество травмированных людей – 109 против 137. Однако на 12% увеличилось количество погибших в огне – 86 против 77.

Одновременный рост пожаров и погибших на них людей отмечается в Балезинском и Якшур-Бодьинском районах.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются: неосторожное обращение с огнем (36,1%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (32,1%) и печей (15,2%).

16:28, 22 января, 2025
34
0
#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии