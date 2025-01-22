Ижевск. Удмуртия. Порядок освидетельствования животных на наличие агрессивности утвердят в Удмуртии. Как сообщает портал udmurt.ru, под председательством вице-премьера Романа Габдрахманова на Совете при правительстве УР по вопросам ответственного обращения с животными обсудили порядок освидетельствования животных без владельцев на предмет наличия или отсутствия у них немотивированной агрессивности.

Документ подготовлен Главным управлением ветеринарии республики и после утверждения станет подзаконным актом к республиканскому закону 19-РЗ, регулирующему порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории нашего региона.

«На Совете с участием зооволонтеров мы рассмотрим порядок освидетельствования животных на наличие немотивированной агрессивности. В соответствии с действующим законодательством этот документ необходим для продолжения действия программы ОСВВ. В нашем регионе она остается основным способом регулирования численности бродячих собак. Животные, не имеющие хозяев, отлавливаются по обращениям граждан в муниципалитеты. В приютах животных вакцинируют, стерилизуют и подвергают маркированию. Если животное не представляет опасности для людей, его выпускают на прежнее место обитания», — сказал Роман Габдрахманов.

Согласно данным статистики, в 2024 году на реализацию программы ОСВВ из республиканского бюджета было предусмотрено 25 млн рублей. В рамках муниципальных контрактов в течение года отловлено более 1 085 особей, из них: возвращено в прежнюю среду обитания 577 животных, передано новым владельцам – 270 особей, оставлено на пожизненное содержание в приютах – 238. В 2025 году на эти цели предусмотрено 31 млн рублей.

Ключевые положения порядка освидетельствования животных представила членам Совета начальник Главного управления ветеринарии Ирина Крылова. Она обозначила три этапа освидетельствования на предмет наличия агрессивности у животного после отлова. Это реакция на еду в присутствии чужого человека, реакция на еду, предложенную чужим человеком и реакция на резкие звуки. Важно отметить, что во время всех этапов освидетельствования обязательным требованием является ведение видеозаписи процесса.

Также члены Совета остановились на вопросе формирования состава комиссии по освидетельствованию животных. В Порядке обозначено, что в состав комиссии входят два специалиста в области ветеринарии, руководитель пункта временного содержания или приюта для животных. По согласованию с руководителем приюта может быть включен общественный инспектор в области обращения с животными.