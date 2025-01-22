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За время единого корпоративного отпуска на заводе «ЛАДА Ижевск» провели плановый ремонт

16:30, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
За время единого корпоративного отпуска на заводе «ЛАДА Ижевск» провели плановый ремонт
16:30, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевский автозавод\n#отпуск\n#каникулы
Источник фото: ИА "Сусанин"
128
0

Также на Ижевском автозаводе прошло обслуживание парка оборудования.

Ижевск. Удмуртия. В зимний единый корпоративный отпуск на производстве завода «ЛАДА Ижевск» провели плановый ремонт и обслуживание парка оборудования — станков, узлов, агрегатов, мощностей. Об этом сообщается в соцсетях Ижевского автозавода.

Помимо ремонта и обслуживания множество работ были направлены на приведение в порядок площадей и инфраструктуры подразделений. Об этой важной составляющей зимнего ЕКО отчитались автокомпонентные производства завода — прессовое производство и производство пластика, а также дирекция по качеству.

Начальник участка прессового производства завода «ЛАДА Ижевск» Павел Щеткин сообщил, что было отремонтировано 18 единиц техники, отремонтированы конвейер и прессовая линия. 

Начальник цеха литья и окраски пластика Владимир Павлов отметил, что на производстве пластика провели обслуживание термопласт-автоматов и окрасочных камер. Была проведена чистка сушильных установок, обслуживание транспортировочных столов, промывка системы охлаждения. Также была проведена чистка в двух отделениях на линии окраски», 

Начальник участка цеха контроля качества изготовления автомобиля Константин Ершов рассказал, что специалисты дирекции по качеству занимались приведением в порядок напольного покрытия цехов, пешеходных дорожек, а также очистки тестовой линии. 

16:30, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевский автозавод\n#отпуск\n#каникулы