Итоги дня: прибытие амурской тигрицы в Ижевский зоопарк и потепление в Удмуртии

А также съёмки документального фильма в Сарапуле.
Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.
Новый праздник
Жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник «Ижевские звоны». Этой идеей как решённой безапелляционно поделился в соцсетях почётный гражданин Ижевска, историк-краевед Евгений Шумилов.
Потепление
В Удмуртии к концу недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу, в выходные в регионе будет ветрено и влажно, пройдет дождь или снег с дождём. Потеплеет до +4 градусов.
Темпы будут расти
Рост темпов ввода жилья ближайшие три года в Удмуртии вырастет на 15%. Это говорится в прогнозе социально-экономического развития от Минэкономики Удмуртии на 2025-2027 годы.
Докфильм
В Сарапуле сняли фильм о «Царь-доме» и даче Башениных. Он выйдет в цикле программы «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира» (12+).
Новый дом
В зоопарк Ижевска доставили амурскую тигрицу Саяну.