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Итоги дня: прибытие амурской тигрицы в Ижевский зоопарк и потепление в Удмуртии

18:01, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: прибытие амурской тигрицы в Ижевский зоопарк и потепление в Удмуртии
18:01, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: Скриншот из видео Аэрофлота
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А также съёмки документального фильма в Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Новый праздник

Жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник «Ижевские звоны». Этой идеей как решённой безапелляционно поделился в соцсетях почётный гражданин Ижевска, историк-краевед Евгений Шумилов.

Потепление

В Удмуртии к концу недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу, в выходные в регионе будет ветрено и влажно, пройдет дождь или снег с дождём. Потеплеет до +4 градусов.

Темпы будут расти

Рост темпов ввода жилья ближайшие три года в Удмуртии вырастет на 15%. Это говорится в прогнозе социально-экономического развития от Минэкономики Удмуртии на 2025-2027 годы. 

Докфильм

В Сарапуле сняли фильм о «Царь-доме» и даче Башениных. Он выйдет в цикле программы «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира» (12+). 

Новый дом

В зоопарк Ижевска доставили амурскую тигрицу Саяну

18:01, 05 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня