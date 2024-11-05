О «Царь-доме» и даче Башениных в Сарапуле сняли документальный фильм

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сняли фильм о «Царь-доме» и даче Башениных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Телеканал «Россия-Культура» вместе со студией «ВИВА-ВИВАТ Фильм» снимают программу «Роман в камне. Архитектурные шедевры мира» (12+). Они рассказывают о старинных зданиях, расположенных в разных городах и странах.

Команда побывала в «Прикамской Барселоне» — именно так называют Сарапул за большое количество старинных зданий в стиле модерн. Создатели проекта засняли главные украшения города — «Царь-дом» и дачу Башениных. В фильме они поведали об истории любви градоначальника Сарапула Павла Башенина и его жены — баронессы Людмилы Дельвиг, для которой и были построены эти архитектурные жемчужины. Отметим, что их возвели в начале XX века по проекту архитектора Павла Трубникова. И, спустя столько лет, эти здания с каждым годом привлекают в Сарапул всё больше туристов.

Фильм вышел в прокат.