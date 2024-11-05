В Ижевск приехала амурская тигрица Саяна

Ижевск. Удмуртия. В зоопарк Ижевска доставили амурскую тигрицу Саяну. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

2 ноября стало известно, что из Хабаровска в Ижевск едут два амурских тигра.

По данным «Аэрофлота», в 2023 году хищников отловили в Хабаровском крае. Самка случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе, а самец 3-4 лет был замечен на окраинах населенных пунктов Лермонтовка и Пушкино Бикинского района, а также в ряде других сёл.

В результате краснокнижных животных изъяли из естественной среды обитания. По разрешению Росприроднадзора они находились на временной передержке в службе по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края. После реабилитации специалисты не рекомендовали выпускать хищников в естественную среду обитания, так как они уже привыкли к людям и не избегали их. Из-за этого на воле у тигров могли возникнуть конфликтные ситуации с участием людей.

В результате с учётом рекомендаций Союза зоопарков и аквариумов России Росприроднадзор решил передать Саяну на постоянное содержание и разведение в государственный зоопарк Удмуртии, а самца отправить в Воронежский зоопарк.

Под контролем специалистов тигрицу уже доставили в Ижевск. Сейчас она находится на карантине в местном зоопарке. Отмечается, что сотрудники управления Росприроднадзора будут следить за её жизнью в Ижевске.