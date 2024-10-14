Имена павших на СВО жителей Удмуртии стали скрывать из-за активности мошенников

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев пояснил подписчикам в соцсетях, почему теперь сообщения о похоронах бойцов, павших на СВО, он вынужден писать анонимными. Прощаясь с очередным земляком, глава района не стал называть его фамилию.

В комментариях жители удивились — «А почему не назвать фамилию и конкретную деревню, где проживал павший, народ должен знать своих героев?».

«Безусловно, мы обязаны знать и помнить своих героев, но так как участились попытки злоумышленников оказать психологическое давление на родственников погибших военнослужащих с использованием информации, размещенной в открытом доступе, принято решение не указывать личные данные военнослужащих. Также информация используется мошенниками для выманивания средств у родственников под видом благоустройства места захоронения, увековечивания памяти бойцов, поддержки военнослужащих (и других причин). Кроме того, советую жителям не распространять персональные данные, чтобы обезопасить близких погибшего военнослужащего», — ответил глава района.

Отметим, что до сих пор почти все главы муниципалитетов Удмуртии сообщали о прощании с павшими земляками. С начала СВО только глава Ижевска не публиковал подобную информацию.