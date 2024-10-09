На трёх сельских школах Удмуртии установили мемориальные доски в честь Героев Советского Союза

Ижевск. Удмуртия. На стенах трёх сельских школ в Удмуртии установили мемориальные таблички в честь земляков, удостоенных высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза. Об этом рассказала в соцсетях депутат Госдумы от республики Лариса Буранова.

В деревне Быргында открыли доску в память о Павле Николаевиче Кирьянове. С декабря 1939 года участвовал он в Советско-финляндской войне на Карельском перешейке. Выполняя боевой приказ — прорвать один из укреплённых районов — он ворвался в расположение противника, увлекая личным примером бойцов. В тяжёлых зимних условиях, при обморожении, удерживал занятые позиции до прихода частей стрелковой дивизии.

21 марта 1940 года лейтенанту Кирьянову присвоили звание Героя Советского Союза. С первых дней Великой Отечественной войны он был замкомом танкового батальона, воевал в Карелии. 24 июля 1941 года в районе Горболовой горы он, выполняя приказ, прорвался в тыл противника, но из рейда не вернулся.

В деревне Ныргында установили доску в память об Александре Андреевиче Девятьярове, лётчике-штурмовике. На его счету десятки разгромленных немецких танков, грузовых машин, боевых складов, 91 боевой вылет. 9 сентября 1957 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В селе Галаново доску установили в память о Николае Аркадьевиче Коровине. Он участвовал в освобождении Западной Украины, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Совершил 66 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Провёл государственные испытания сверхзвукового истребителя МиГ-19 в 1955 году, ряд других сложных испытаний самолётов-истребителей. Погиб 8 августа 1957 года при выполнении испытательного полёта на опытном истребителе-перехватчике. 9 сентября 1957 года ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).