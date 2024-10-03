Участницами конкурса «Мисс Россия - 2024» стали две девушки из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Две девушки из Удмуртии участвуют в национальном конкурсе «Мисс Россия - 2024» (18+). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Одной из участниц стала 20-летняя жительница Ижевска Александра Иванова. Девушка учится в Ижевском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) и увлекается фитнесом.

«Одним из наиболее значимых достижений в своей жизни я считаю самодисциплину, благодаря которой я смогла в течение года упорно работать над своими телом и состоянием здоровья, стала лучше себя чувствовать и выглядеть и сейчас являюсь участницей конкурса «Мисс Россия», — отметила конкурсантка.

В будущем Александра Иванова мечтает открыть модельное агентство для детей до 14 лет.

Вторая участница из Удмуртии — 21-летняя Камилла Файзулова. Девушка учится на 4 курсе Российской академии музыки имени Гнесиных, и поступление в этот вуз было её мечтой, за которую она долго и упорно боролась. В дальнейшем девушка хочет стать певицей. В качестве хобби конкурсантка увлекается музыкой, танцами и спортом.

«Я хочу совершенствоваться, получать новые знания и достигать профессиональных высот. Я хотела бы сочинять музыку, которая помогает людям выражать свои эмоции, а также научиться писать более сложные и глубокие тексты, чтобы люди могли задуматься о мире вокруг», — заявила Камилла Файзулова.