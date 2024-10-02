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Итоги дня: повышение стоимости проезда в Сарапуле и увеличение размера взноса на капремонт в Удмуртии 

18:05, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: повышение стоимости проезда в Сарапуле и увеличение размера взноса на капремонт в Удмуртии 
18:05, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также учения гражданской обороны на ТЭЦ-2. 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 2 октября.

Повышение проезда

В Сарапуле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки составит 40 рублей независимо от способа оплаты. Тариф изменится с 5 октября. 

Двухстороннее движение

Ижевчане задались вопросом: когда откроют двухстороннее движение по улице Тарасова, разделяющей Металлург и район Нового города. В администрации Ижевска дали ответ. 

Соревнования

В октябре для участия в соревнованиях по стрельбе Ижевск примет более 500 спортсменов. Состязания пройдут с 15 по 24 октября. 

Учения

В Ижевске на территории ТЭЦ-2 проведут тренировку по гражданской обороне. У объекта и на дорогах города можно будет заметить много спецтехники экстренных служб, поэтому горожан просят не волноваться и сохранять спокойствие. 

Расчистка кладбища

Полузаброшенное Северное кладбище Ижевска планируют расчистить от деревьев и кустарников. Готовится аукцион на право заключения муниципального контракта по расчистке территории некрополя. Работы должны быть завершены до конца декабря текущего года. 

Рост взносов

Размер взноса на капремонт вырастет в Удмуртии с 1 января 2025 года. Взнос в домах без лифта составит 10 рублей 20 копеек за квадратный метр жилья, с лифтом — 11 рублей 10 копеек. Рост составит 80 и 90 копеек соответственно

18:05, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня