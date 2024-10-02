Проезд в общественном транспорте Сарапула вновь подорожает

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация города.

Стоимость одной поездки составит 40 рублей независимо от способа оплаты. Тариф изменится с 5 октября. Отмечается, что стоимость всех проездных в октябре останется прежней.

«Повышение тарифа связано с увеличением расходов на обслуживание и содержание транспорта, ремонтные работы, а также частичное обновление парка. Ожидается, что новые автобусы повышенной вместимости выйдут на линию уже с октября», — сообщили в администрации Сарапула.

Напомним, в июле стоимость одной поездки уже подняли до 35 рублей.