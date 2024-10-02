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Двустороннее движение на улице Тарасова в Ижевске запустят до конца года

12:15, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Двустороннее движение на улице Тарасова в Ижевске запустят до конца года
12:15, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#улицы
Фото: Яндекс Карты
103
0

Реконструкция и расширение проезжей части выполнено ещё в 2022 году. 

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане задались вопросом: когда откроют двухстороннее движение по улице Тарасова, разделяющей Металлург и район Нового города. В администрации Ижевска дали ответ. 

Напомним, в 2022-2023 годах прошла реконструкция улицы на участке от 50 лет ВЛКСМ до Школьной. Здесь расширили проезжую часть, установили светофоры и дорожные знаки. Всё было подготовлено к запуску двухстороннего движения. Однако до сегодняшнего дня улица остаётся односторонней. 

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что организация двухстороннего движения по улице Тарасова планируется до конца года. 

 

12:15, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#улицы