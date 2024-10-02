Двустороннее движение на улице Тарасова в Ижевске запустят до конца года

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане задались вопросом: когда откроют двухстороннее движение по улице Тарасова, разделяющей Металлург и район Нового города. В администрации Ижевска дали ответ.

Напомним, в 2022-2023 годах прошла реконструкция улицы на участке от 50 лет ВЛКСМ до Школьной. Здесь расширили проезжую часть, установили светофоры и дорожные знаки. Всё было подготовлено к запуску двухстороннего движения. Однако до сегодняшнего дня улица остаётся односторонней.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что организация двухстороннего движения по улице Тарасова планируется до конца года.