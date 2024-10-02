В Ижевске планируют расчистить территорию Северного кладбища от зарослей

Ижевск. Удмуртия. Полузаброшенное Северное кладбище Ижевска планируют расчистить от деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас готовится аукцион на право заключения муниципального контракта по расчистке территории некрополя. Работы должны быть завершены до конца декабря текущего года.

Отметим, что с каждым годом кладбищу становится всё хуже и хуже. Большинство могил заброшены, на многих уже отсутствуют памятники. Много поваленных деревьев, а прежде проходимые аллеи полностью зарастают сорными деревьями. Те работы, которые проводятся по расчистке некрополя явно недостаточны.

«Содержание места захоронения, а также установка намогильных сооружений осуществляется лицом, ответственным за данное захоронение. Памятники, намогильные сооружения являются собственностью ответственного за захоронение. Администрация Ижевска не вправе распоряжаться имуществом, находящимся в частной собственности», — отметили в муниципалитете.

Однако что делать в случае, когда за большинством захоронений просто некому ухаживать, неизвестно.