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В Ижевске планируют расчистить территорию Северного кладбища от зарослей

17:25, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют расчистить территорию Северного кладбища от зарослей
17:25, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище
Фото: ИА «Сусанин»
138
0

Работу подрядчик должен выполнить до конца года. 

Ижевск. Удмуртия. Полузаброшенное Северное кладбище Ижевска планируют расчистить от деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Сейчас готовится аукцион на право заключения муниципального контракта по расчистке территории некрополя. Работы должны быть завершены до конца декабря текущего года. 

Отметим, что с каждым годом кладбищу становится всё хуже и хуже. Большинство могил заброшены, на многих уже отсутствуют памятники. Много поваленных деревьев, а прежде проходимые аллеи полностью зарастают сорными деревьями. Те работы, которые проводятся по расчистке некрополя явно недостаточны. 

«Содержание места захоронения, а также установка намогильных сооружений осуществляется лицом, ответственным за данное захоронение. Памятники, намогильные сооружения являются собственностью ответственного за захоронение. Администрация Ижевска не вправе распоряжаться имуществом, находящимся в частной собственности», — отметили в муниципалитете. 

Однако что делать в случае, когда за большинством захоронений просто некому ухаживать, неизвестно.

17:25, 02 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище