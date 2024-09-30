В «Кругосветке Удмуртии» примут участие более 13 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. Республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» (0+) вновь пройдёт в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Планируется, что фестиваль охватит 14 районов республики и более 13 тыс. человек.

Первое мероприятие под девизом «Испытай себя» (0+) пройдёт в Ижевске уже 6 октября. В этот день все желающие смогут пройти один из 6 маршрутов протяжённостью от 3,5 до 30 км или поехать в велотур длиной 30 км. Старт запланирован в парке Кирова. Здесь же горожане смогут пройти маршрут «Удивительная Колтома», поучаствовать в экологическом квесте «Зелёный маршрут» и попробовать себя в северной ходьбе.

Также 6 октября фестиваль состоится на Ижевском ипподроме. Отсюда начнутся маршруты для прогулок от 5 до 25 км и велотур длиной 20 км. Помимо этого, желающих пригласят принять участие в краеведческом маршруте-квесте «Земля наших предков». Ещё спортсмены смогут пройти испытания комплекса ГТО по нормативу «Туристский поход с проверкой туристских навыков». Для этого им нужно получить ID-номера на сайте.

В сквере оружейника Драгунова участники пройдут по туристско-краеведческим маршрутам «Дуровская Грань» на 15 км и «Первая узкоколейка города Ижевска» на 10 км.

Отметим, что для участия в мероприятиях фестиваля нужно с 30 сентября по 5 октября подать заявку на Ижевском ипподроме или зарегистрироваться по ссылке.

Но на этом «Кругосветка Удмуртии» не закончится, с 12 октября по 4 ноября она перейдёт в онлайн-формат. Больше подробностей об этом можно узнать в группе «Кругосветка Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».