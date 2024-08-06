На лекарственное обеспечение льготников в Удмуртии выделены дополнительные средства

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. На эти цели из республиканского бюджета направлено 700 млн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Полученная сумма пойдёт на обеспечение необходимыми лекарствами пациентов с онкологией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, туберкулёзом, а также на излечение участников и ветеранов СВО.

Отметим, что с начала года на лекарственное обеспечение в республике было выделено 2,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась в два раза.