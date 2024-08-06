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На лекарственное обеспечение льготников в Удмуртии выделены дополнительные средства

10:20, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На лекарственное обеспечение льготников в Удмуртии выделены дополнительные средства
10:20, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства\n#здравоохранение
Фото: Симоны ван дер Келен на Unsplash
119
0

Лекарства получат в том числе ветераны и участники СВО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. На эти цели из республиканского бюджета направлено 700 млн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. 

Полученная сумма пойдёт на обеспечение необходимыми лекарствами пациентов с онкологией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, туберкулёзом, а также на излечение участников и ветеранов СВО.

Отметим, что с начала года на лекарственное обеспечение в республике было выделено 2,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась в два раза. 

10:20, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства\n#здравоохранение