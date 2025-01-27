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Жительнице Удмуртии присвоили звание «Мать-героиня»

14:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жительнице Удмуртии присвоили звание «Мать-героиня»
14:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мама\n#награда
Источник фото: vk.com/a.brechalov
21
0

Награду получит мать 15 детей Любовь Бабайлова.

Ижевск. Удмуртия. Многодетная мама из Удмуртии получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ размещён на официальном портале опубликования правовых актов. 

Президент России Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил четырёх женщин: из Владимирской и Воронежской областей, Республики Ингушетия и Удмуртии. 

В Удмуртской Республике матерью-героиней стала Любовь Бабайлова. Вместе с супругом Андреем они воспитали 15 детей, а теперь занимаются внуками. 

В 2008 году Любовь Михайловну наградили знаком отличия Удмуртской Республики «Материнская слава», а в 2018 году ей присвоили звание «Ветеран труда Удмуртии». 

В 2021 году супруги Бабайловы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» (0+) в номинации «Многодетная семья». А в 2023 году они представили Удмуртию на фотовыставке на форуме «Россия» (0+) в Москве. 

14:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мама\n#награда