Жительнице Удмуртии присвоили звание «Мать-героиня»

Ижевск. Удмуртия. Многодетная мама из Удмуртии получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ размещён на официальном портале опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил четырёх женщин: из Владимирской и Воронежской областей, Республики Ингушетия и Удмуртии.

В Удмуртской Республике матерью-героиней стала Любовь Бабайлова. Вместе с супругом Андреем они воспитали 15 детей, а теперь занимаются внуками.

В 2008 году Любовь Михайловну наградили знаком отличия Удмуртской Республики «Материнская слава», а в 2018 году ей присвоили звание «Ветеран труда Удмуртии».

В 2021 году супруги Бабайловы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» (0+) в номинации «Многодетная семья». А в 2023 году они представили Удмуртию на фотовыставке на форуме «Россия» (0+) в Москве.