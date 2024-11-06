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В Перми заплатили 170 тысяч рублей за возвращение потерявшегося кота-бизнесмена

16:02, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Перми заплатили 170 тысяч рублей за возвращение потерявшегося кота-бизнесмена
16:02, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Пермь\n#животные\n#поиск\n#награда\n#кот
Источник фото: vk.com/vasilllisk
102
0

Барсик считается первым официально трудоустроенным котом в России.

Пермь. Пермский край. Первого официально трудоустроенного кота в России, потерявшегося в Перми, вернули хозяину. Домашний любимец по кличке Барсик улизнул из дома 1 ноября, а нашелся – 6-го, написал на своей странице в соцсети владелец животного Василий Кучумов. 

За возвращение пушистого гуляки мужчина предлагал сперва 50 тыс. рублей, затем сумма стала увеличиваться и выросла до 175 тыс. После этого организатор розыска начал снижать вознаграждение на 5 тыс. в день – на случай, если Барсика прячут с целью выжать из хозяина побольше денег. 

В итоге кота вернули женщина по имени Ирина и ее приемный сын, имя которого не называется. Они получили от счастливого кошатника премию в 170 тыс. рублей.

По словам Василия Кучумова, рассказавшего о своей пропаже Газете.ру, Барсик убегал и раньше, но его удавалось быстро поймать. На этот раз побег произошел ночью, и выйти на след кота оказалось непросто.

На всю Россию Барсик прославился в 2016 году. Его признали первым официально трудоустроенным котом в стране с зарплатой в 33 тыс. рублей. Хвостатый сотрудник числился в штате строительной фирмы. Позднее он «нанялся» работать «директором» магазина и кофейни. Там он присматривал за порядком и развлекал посетителей. Погладить Барсика по голове стоило 200 рублей, а поиграть с ним лазерной указкой — 300 рублей.

16:02, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Пермь\n#животные\n#поиск\n#награда\n#кот