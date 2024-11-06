В Перми заплатили 170 тысяч рублей за возвращение потерявшегося кота-бизнесмена

Пермь. Пермский край. Первого официально трудоустроенного кота в России, потерявшегося в Перми, вернули хозяину. Домашний любимец по кличке Барсик улизнул из дома 1 ноября, а нашелся – 6-го, написал на своей странице в соцсети владелец животного Василий Кучумов.

За возвращение пушистого гуляки мужчина предлагал сперва 50 тыс. рублей, затем сумма стала увеличиваться и выросла до 175 тыс. После этого организатор розыска начал снижать вознаграждение на 5 тыс. в день – на случай, если Барсика прячут с целью выжать из хозяина побольше денег.

В итоге кота вернули женщина по имени Ирина и ее приемный сын, имя которого не называется. Они получили от счастливого кошатника премию в 170 тыс. рублей.

По словам Василия Кучумова, рассказавшего о своей пропаже Газете.ру, Барсик убегал и раньше, но его удавалось быстро поймать. На этот раз побег произошел ночью, и выйти на след кота оказалось непросто.

На всю Россию Барсик прославился в 2016 году. Его признали первым официально трудоустроенным котом в стране с зарплатой в 33 тыс. рублей. Хвостатый сотрудник числился в штате строительной фирмы. Позднее он «нанялся» работать «директором» магазина и кофейни. Там он присматривал за порядком и развлекал посетителей. Погладить Барсика по голове стоило 200 рублей, а поиграть с ним лазерной указкой — 300 рублей.